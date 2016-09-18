國民黨：出售東京大樓 沒人出價

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中國國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷今天表示，位於日本東京的「東京貿易中心」大樓為國民黨合法購得的資產，基於瘦身原則，已委託物業公司出售，但沒有買家出價。

媒體報導，國民黨於1993年以120億日圓購買坐落於日本東京都港區的「東京貿易中心」大樓，近年來3度傳出對外出售，目前出售事宜由台貿中心積極進行，初步求售價格為45億日圓。

洪孟楷中午受訪表示，「東京貿易中心」大樓為國民黨資產，於1993年合法購得；國民黨持續清查海內外資產，通盤考量黨產瘦身，因海外辦公室用不到，已委託物業公司出售「東京貿易中心」大樓。

不過，洪孟楷說，可能受日本房地產不景氣影響，目前沒有買家出價；至於希望出脫的價格，他說，原先以120億日圓買進，希望不要差太多。

媒體報導指行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳認為，若國民黨在未經認定前就處分財產，可罰處分價額1到3倍。洪孟楷說，該大樓是國民黨資產，合法購得，沒有問題。1050918

(中央社)