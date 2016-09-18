重賞抗少子化奏效 馬英九盼持續
前總統馬英九今天說，少子化是國安問題，所幸在政府與企業推動鼓勵生產獎勵措施下，「重賞之下必有勇婦」，台灣生育率這幾年來已稍有提升，希望好現象可以持續下去。
全國第24屆幼鐸獎上午在高雄圓山飯店頒獎，表揚各地優良幼兒教師、園所等幼教工作者，表彰他們對幼教杏林的貢獻，並對他們不畏少子化衝擊，默默耕耘幼教的辛勞致敬。
馬英九應邀頒獎並致詞說，少子化是國安問題，所幸受到各界重視，「重賞之下必有勇婦」，企業紛花大錢鼓勵員工生育，各縣市政府推動的獎勵政策逐漸奏效，民國103年台灣出生率，政府原本預估僅19萬人，後來卻有21萬人，去年增為21.3萬人，今年情勢應也不差，少子女化情勢已稍有改善。
他又說，台灣生育率已有提升，還有企業持續大手筆獎勵員工生產，希望好現象可以持續下去。
前教育部長吳清基肯定馬前總統的教育政策，他說，馬英九總統任內推動幼托整合、5歲幼兒入學免學費與增進私校教師權益等政策受到肯定，堪稱是教育的總統（president of education）。1050918
(中央社)
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