iPhone 7開賣 深圳走私4百支

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中國大陸深圳皇崗海關公布，9月16日iPhone 7開賣當天，共查獲夾帶iPhone 7案件60多起，查獲iPhone 7和iPhone 7 Plus共400多支，案值初估超過人民幣300萬元（新台幣約1442萬元）。

法制網報導，16日下午1時許，廣東省深圳皇崗海關在福田口岸入境大廳查獲首宗旅客超帶iPhone 7入境案件，一名旅客違規攜帶5支嶄新的iPhone 7 Plus入境。隨後，在皇崗口岸及福田口岸查獲案件陸續增多。

當天下午4時左右，皇崗海關聯合香港海關在福田口岸實施「深港聯合行動」，共同打擊福田口岸入境管道走私。香港海關向皇崗海關提供重點旅客線索10人次，共計查獲iPhone 7系列手機44支。

下午6時許，福田口岸入境人潮達到高峰，查獲的iPhone 7「空手機盒」增多，並出現利用人身綁藏手法走私iPhone 7入境的案件。短短半小時，連續查獲7起人身綁藏iPhone 7案件，共查獲190支。

在iPhone 7開賣日，皇崗海關在皇崗口岸及福田口岸共查獲夾帶iPhone 7案件60多起，查獲iPhone 7和iPhone 7 Plus共400多支，案值初估超過300萬元。

皇崗海關提醒，手機屬於20種不予免稅的商品之一。如果攜帶iPhone 7入境，若超過「自用、合理數量」範圍（一般不超過1支），應向海關申報，並需要繳納至少15%的行郵稅。1050918

(中央社)