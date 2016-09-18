美明尼蘇達州爆揮刀砍人 8人送醫

我要評比

美國明尼蘇達州1家購物中心今晚發生揮刀砍人攻擊事件，至少8送醫，事件最後在凶嫌喪命後落幕。

美聯社報導，聖克勞醫院（St. Cloud Hospital）的尼爾森（Chris Nelson）告訴「聖克勞時報」（St. Cloud Times），8名傷者送至該院，7人無生命危險。目前還沒有更多細節。

警方表示，購物中心為持封鎖狀態，傷者已送至當地醫院救治。

哥倫比亞廣播公司明尼蘇達（CBS Minnesota）報導，砍人事件發生在晚間8時過後不久。

美聯社報導說，也有人通報這起攻擊事件有人開槍。

目擊者艾克西斯特（Harley Exsted）表示，「突然間我聽到砰砰砰的聲音。我以為有人弄翻架子，但突然間大家開始跑動起來，每個人都往我們這邊跑。」

聖克勞位在明尼阿波利斯（Minneapolis）西北方約112公里。（譯者：中央社蔡佳敏）1050918

(中央社)