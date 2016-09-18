未來請柬當代藝術展 魯班尺創作噴泉
未來請柬當代藝術展展出多位藝術家的限地製作（Site Specific） ，其中藝術家莊普以工匠常用的魯班尺，創作了「巨蛋外的噴泉」。
「未來請柬（The Future Invitation）」當代藝術展，即日起至12月4日在汐止人文遠雄博物館展覽二館展出。
「未來請柬」當代藝術展，包括人工自然、歷史幽靈、移工與全球化境遇、未來食物、混種、性別平權、疾病與科技的戰爭、數位與信仰等八大議題。
參展當代藝術家包括莊普、吳天章、陳永賢、吳梓寧、黃贊倫、曾怡馨、陳依純與羅禾淋等人。
策展人黃義雄說，多數作品都是為本次展出限地製作；如莊普以魯班尺題材的「巨蛋外的噴泉」、吳梓寧「基因改造」與「人體農場」的「GFP後人類農場」；陳依純以蚊子為主角，分別從登革熱受害者、捕蚊燈研發者、病媒蚊研究者三方對話串聯作品；曾怡馨與「伴侶盟」合作的「名畫系列」創作。
另外，「移工藝術計畫」議題則包括陳永賢、黃盟欽、林子荃、林星、洪譽豪、陳冠中、陳霈穎、許汝翡、許惠晴、賴華偉、戴宏霖的11人團隊，針對台灣移工、移工全球化的移動等做了廣泛的創作討論。
黃義雄說，展覽也邀請台北市立吳興國小學童以小小主人翁的眼光集體創作，利用自今年4月下旬開始的早自習，吳興國小6年1班導師余俊賢及5位晨光媽媽，帶領同學討論與創作。1050918
(中央社)
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