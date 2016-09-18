雙颱橫掃高雄、金門 中市人力機具馳援救災

我要評比

中秋節連假期間颱風莫蘭蒂及馬勒卡接連襲台，造成高雄市及金門縣災情，台中市府評估後，已分別派遣人力及器材機具馳赴支援，並透過中彰投苗區域治理平台號召獲得彰化、南投響應。

台中市消防局指出，莫蘭蒂及馬勒卡雙颱對中市未造成重大影響，而外島金門及高雄風災嚴重，近年來，因氣候急速變遷使災害發生頻繁，台中市府協調整合災害防救平台，支援受災縣市，盼減少人命傷亡及財產損失。

消防局在15日派遣消防局及建設局共5位人員，攜帶鏈鋸87具、備用鏈條12條等裝備，由中央災害應變中心協調軍機載往金門支援，除支援機具維護保養，並投入清理路樹等救災復原工作，協助盡速恢復市容。

消防局表示，得知高雄急需抓斗車救災，台中市府在解除馬勒卡颱風陸上警報後，今天上午由消防、環保、建設等共9車18人南下支援救災。

台中市消防局表示，經透過中彰投苗區域治理平台號召器材機具支援，目前已獲得彰化、南投響應，希望透過縣市政府間互助，將颱風帶來的傷害降至最低。

(中時)