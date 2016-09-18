陸客不來重挫觀光 他點出關鍵：台灣就是輸在行銷

陸客來台人數急降，衝擊觀光產業；對此，動腦網站行銷專欄作家温慕垚日前於部落格撰文，表示，「台灣就是輸在行銷。」（圖／中時資料照）

新政府上任後，陸客來台人數大幅下降，日前13個觀光相關產業的公會、協會組織組成自救會，上街表達訴求，而政府也在第一時間回應，承諾會祭出4大因應策略，且將挹注經費推動。對此，動腦網站行銷專欄作家温慕垚，特於部落格撰文，以國家行銷層面來看陸客減少與後續政府的應對，點出核心關鍵在於，「台灣就是輸在行銷。」

擁有深厚行銷背景的温慕垚，日前於個人部落格「行銷金三角」撰文，針對陸客來台減少一事，提出個人的看法。首先，温慕垚認為，新政府所提出的4大因應策略，「開拓多元市場」、「擴大國內旅遊」、「創新產品穩固陸客市場」以及「協助陸客產業紓困及轉型」，理論上是沒錯，但對於真正的問題仍未解決，而成為治標不治本的狀態。

温慕垚強調，國家就如同一個品牌，因此需要經營，「最基本的條件就是要有對的產品，再透過行銷的方式，去累積出品牌力。」但溫指出，台灣現在從政府到民間都說要做品牌，卻沒有在區隔市場中找到對的施力點，他直言，「只會做『自己想做的』，而不是『目標市場要的』。」結果就是導致台灣多年來的倒退。

從陸客減少重挫觀光產業來看，温慕垚特別以「蛋塔現象」來形容，對於有利可圖的市場，就吸引大量的競爭者投入，最後就是陷入價格戰，品質日趨低落，自然難以滿足世界各國的觀光客，「要說『轉型』，談何容易。」

至於政府所提出的4大因應策略，温慕垚認為要有策略性的全面思考，才能解決問題，他表示，「台灣不可能存在所有產業，各個產業也不可能容納所有廠商。」因此政府所要努力的，應該是訂出台灣在全球競爭中有未來的產業策略，扶持相對有利的企業，且協助不適合的進行轉型，否則齊頭式的補助或轉型，就又只是另一次的資源浪費。

(中時電子報)