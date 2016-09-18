建立餐券口碑 飯店業者這樣做

便宜餐券最能吸引消費者，但為了避免餐券消費爭議，飯店業者推出餐券前的三方檢核、防偽功能，事後考量餐券消費者訂位權等，都是建立自家餐券口碑的做法，更讓顧客買得安心。

隨著餐券購買需求增加，行政院消費者保護會於2007年起大力推動禮券定型化契約相關規定，衛生福利部食藥署「餐飲業等商品禮券定型化契約應記載及不得記載事項」也於今年1月上路，不僅規範業者售出的餐券，也避免讓消費者購買餐券時，買到不合格商品。

民眾購買餐券的時機大多是每年旅展或是美食展期間，參展的飯店業者常會趁著大量人潮而發行、販售自家餐券，但飯店若要販賣餐券，在展覽開展前大約兩到三月就要開始著手進行商品的統籌規劃準備。

台北大地酒店公關企劃部資深經理李筱雯指出，為了確保消費者購買到合法的餐券，飯店推出餐券商品前，票券都必須要經過「三方檢核」，包含飯店、銀行及主辦單位，其中光是飯店內部自家審核，就得花上大把時間。

李筱雯舉例，以大地酒店來說，不論是中餐還是西餐餐券，發行前都必須先經過飯店內部跨部門討論，商品才能定案。

她表示，不論餐飲部、公關部還是財務部，只要業務內容與餐券有觸及，都必須參與討論，討論完畢後，再送交了解定型化契約相關法律的律師或顧問，對欲發行的餐券做稽核檢查。

李筱雯表示，等一切商品討論、定案後，飯店就會送交餐券，讓銀行端及主辦方來做後續審核工作，待三方皆確認修改後無誤，飯店方面才會去製作餐券來販售，而在展覽期間，主辦方也會不定時派消保官等人到攤位「體檢」，稽核參展單位販售的餐券是否符合規定。

消費客群以現金及信用卡支付的福華大飯店也不例外，公關經理徐家瑜表示，每年發行餐券前都必須檢視是否有符合規定。

徐家瑜指出，在發行票券商品前，飯店內部會依規定來選擇票券公司；以餐券商品為例，政府規定優惠期限及餐券面額等需載明在票券上，因此就必須選擇能夠詳細記載這些資訊的票券公司合作製作票券。

買了餐券卻被餐廳告知沒有座位無法使用，也是民眾常遇到的餐券爭議之一。徐家瑜指出，「販賣餐券是一門學問」，尤其控制餐券的數量是必要的。以業者來說，販賣餐券時不僅必須思考怎麼達到業績目標，也要考慮到餐廳有沒有辦法消化購買餐券的顧客。

以福華飯店為例，徐家瑜表示，假設餐廳是客滿的狀態，還是會依比例調整給要使用餐券的顧客，才不會發生有餐券卻訂不到座位的情況，保障消費者使用餐券的權力。

此外，為了防止消費者購買到偽造的餐券，有些飯店還會製作「專屬餐券」。李筱雯指出，各家飯店都會有自己合作的票券廠商，以大地酒店來說，每年發行的餐券都會找廠商合作，在票券上製作專業條碼以及防偽功能，避免客人買到來路不明的餐券，「雖然成本都會變比較高，但這都是保護消費者的權益。」，能讓消費者買得安心。

李筱雯指出，相關法規上路，不但讓消費者在買餐券時比較不會有疑慮，也可以淘汰不願按造規定甚至是不合法的業者，消費者慢慢的就會對販售餐券的飯店有更大的信心，增加業者在販售餐券時的買氣，「非常正面看待定型化契約的規定，自己本身也是消費者，如果能夠保障到越周延，那是越好」。1050918

(中央社)