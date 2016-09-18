餐券定型化契約很重要 衛生局稽核重點
餐券爭議層出不窮，消費者應睜大眼才能避免權利受損。號稱台北最大Buffet業者於今年7月開幕時，遭消保官抽查發現餐券不符合定型化契約規定，北市衛生局要求限期改正。
民眾愛買餐券搶便宜，但仍須注意餐券是否符合相關規定。衛生福利部食藥署「餐飲業等商品禮券定型化契約應記載及不得記載事項」今年1月上路，規範業者銷售餐券上「應記載」及「不可記載」事項，盼讓消費者在購買餐券時避免買到不合格的商品。
今年7月號稱台北最大的Buffet業者開幕，就因所發行的「平日午餐券」未記載「應記載」事項，餐券多處不符合規定而遭到衛生局要求限期改正。
其中，不符合規定的事項包含未記載「統一編號」、「消費爭議處理申訴(客服)專線」、「商品（服務）禮券如因毀損或變形，而其重要內容（含主、副券）仍可辨認者，得請求交付商品（服務）或換發」；其換發費用「紙券」每次不得超過新台幣50元等。
另外，業者發行的午餐券上所刊載「本公司保有券品最終解釋權力，其他未盡事宜依現場公告為主」則屬不可記載的事項之一。
台北市衛生局食藥處處長王明理說，餐券記載不確實的部分，台北市衛生局已依消費者保護法要求業者限期改正，改善期滿複查若未改正，將依消保法規定，開罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰。
針對餐券遭稽核記載標示不清，被衛生局要求限期改正的業者也說明，已於期限內將餐券應記載及不應記載事項做調整，包括統一編號、消費者爭議服務專線都已記載確實，餐券已符合相關規定。1050918
(中央社)
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