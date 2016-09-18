曼哈頓惡意攻擊地點 發現可疑的第二爆裝置

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警方重裝戒備，在切爾西區爆炸地點附近巡邏。(圖/美聯社)

據CNN和《紐約時報》報導，在曼哈頓切爾西區星期六晚間8點半發生爆炸的地點，目前發現可疑的第二爆炸裝置，證實是一個廢棄壓力鍋，外側纏繞電線。

目前還沒有官方消息指出壓力鍋內容物為何。

據報導指出，第二爆炸裝置在事發地點四個街區以外的地方發現，並且已被移除。

該可疑爆炸裝置，在曼哈頓27街發現，看起來像是壓力鍋，外型就像2013年波士頓馬拉松案的爆炸裝置翻版。

(中時電子報)