520後總統府首開放 參觀陸客盼兩岸友好

520後，總統府18日首度開放參觀，陸客寫下「92共識」、「希望兩岸關係一直保持友好」等留言。(資料照片，張鎧乙攝)

520之後，總統府18日首次開放觀光，也是府方重新設置常設展後首次對外亮相。總統府秘書長林碧炤於大門口迎接一早來到總統府參訪的民眾，另有來訪的大陸觀光客在府方提供的小貼紙上，寫下「92共識」、「希望兩岸關係一直保持友好」等留言。

秘書長林碧炤表示，今日是古蹟日，總統府本身即是古蹟，民眾冒雨前來參觀，體會這棟建築的現代意義，他也感謝策展團隊及相關工作人員的努力，讓這棟建築得以在資訊的時代中，重新發揮功能、展現創意。

林碧炤指出，總統向來強調施政應貼近社會、聆聽人民的聲音，反應出社會的需要，相信未來入府參觀的民眾，可以從總統府內的各項展演、布置，以及所展現的創意中，看到這棟建築也可以有新的生命及活力，「今天就是一個好的、新的開始」。

今日參觀民眾也將代表人民的金色圓點貼紙貼到活動看板上，象徵人民走進總統府，也留下對總統府的期盼與祝福。

今日總統府開放參觀時間由上午9時起至下午4時截止排隊。開放區域為中山廳、經國廳、臺灣虹廳、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－時代」、「府－聲音」、「府－想像」、「府－味道」、「府－我在」，特展「影耀寶島‧攝影家眼裡的臺灣大地」、「故宮在臺灣－創新科技藝術」與「硬頸時代－客家守護臺灣的故事」，以及南北苑庭園。經國廳亦安排方相舞蹈團舞蹈表演。

(旺報)