反台化燃煤 918大遊行逾4千人上街頭

中部環團人士發起反台化燃煤918大遊行，由彰中彰女學生組成的學生陣線，臉塗黑、雙手戴上枷鎖，表達訴求。（謝瓊雲攝）

彰化市918大遊行今天上午展開，彰化縣醫療界聯盟組隊繞行市區，呼籲彰縣府還給縣民乾淨健康的空氣。（謝瓊雲攝）

918大遊行隊伍11時許抵達彰化縣政府廣場，縣長魏明谷（藍上衣者）親自出面，上台回應將站在縣民健康立場從嚴把關，依法加強審查。（謝瓊雲攝）

魏明谷發言後離去，學生代表蕭竹均在廣場上要求縣長正面回應，依環團要求拒發台化許可證。（謝瓊雲攝）

反對彰化縣政府核發台化燃煤許可證的918大遊行今天上午展開，主辦單位粗估有逾4000人走上街頭表達「還我健康空氣」訴求，上午11點多隊伍抵達縣府廣場時，彰化縣長魏明谷親自出面回應，強調將邀法界、學界和環保專家從嚴審查台化展延案。

由台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、彰化縣環境保護聯盟、要健康婆婆媽媽團彰化團等環團人士發起「萬人連署、千人上街」活動，上午9點半在彰化市成功公園集結，由彰中、彰女學生組成的學生陣線，數十名學生代表臉塗黑、雙手戴上枷鎖，走上街頭高喊「還我健康空氣！」

遊行隊伍分成醫護、師生、社團和親子四大隊，上午10點出發繞行彰化市區，途經華陽市場、火車站等，許多人手持象徵空汙與重金屬的黑色氣球，高舉「空汙拉警報、小孩自己救」、「安心呼吸」等標語；包含時代力量及國、民兩黨立委議員也加入遊行行列。

魏明谷說，大家的訴求他聽到了，縣府站在照顧縣民健康的立場考量嚴格把關，但依法行政有一定的法律程序。現場學生代表蕭竹均要求縣長承諾依環團要求拒發許可證，魏明谷不願正面回應先行離去，學生團體在廣場上持續靜坐。

環保局強調持續依法審查，將在三天內召集專業審查諮詢會議邀請專家學者協助訂定台化製程所需蒸氣量審核標準等；在一個月內依據會議結論，會同權責單位至台化廠內實地調查，了解實際製程所需蒸氣量做為未來審查依據；並將行文經濟部能源局，查證台化汽電共生廠年度發電量、自用電量、售電量。

台化發出聲明稿指，影響空氣品質因素多元，包含石化業在內之化學材料製造業僅佔2.8%，強調彰化廠目前員工約1000人，無一人是外勞，加上協力廠商及其眷屬將近萬人，呼籲縣府依法行政，核發操作許可證，讓製程用蒸汽不致中斷，同仁們得以安心工作，創造出在地居民、政府、彰化廠同仁及台化公司股東四方共贏局面。

(中時)