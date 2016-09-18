環團大遊行 盼魏明谷拒發台化許可證

為反對台化，環保團體發動大遊行，要求縣府拒發台化許可證，不過彰化縣長魏明谷強調，縣府會依法從嚴審查，保障縣民健康。

台化公司在彰化市區設廠，廠區內的鍋爐操作許可證將在9月28日到期，台化公司向彰化縣環保局申請展延，不過環保團體認為，台化鍋爐燃燒生煤發電，造成空氣污染，要求縣府為維護民眾健康，應拒發許可證。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環保聯盟等多個環保團體，今天動員數千人從彰化市成功公園出發，在彰化市區街道遊行；參與遊行的還有民進黨籍立委陳素月、時代力量立委黃國昌、徐永明以及前立委陳杰等人。

遊行隊伍中，有醫師、學生以及參與遊行的民眾戴上口罩、手持標語，表達對台化公司的不滿，民眾高喊「我愛彰化、不愛台化」的口號，而隊伍在中午抵達彰化縣政府前廣場，先在廣場前演出行動劇，安排學生雙手被枷鎖綁住，象徵台化長期設廠，所造成的空氣污染有如枷鎖綁住彰化市的空氣品質。

活動發起人葉光芃說，從決定舉辦遊行到今天只有短短2個星期時間，卻獲得如此多民眾的熱烈迴響，代表大家對空氣污染的重視，歷史會記得9月18日有這麼多人走上街頭，為維護空氣品質發聲。

立委黃國昌則說，在人口密度如此高的城市，居然有1座燃燒生煤的工廠，排放致癌物質，更難想像的是居然存在了50年，彰化縣民受夠了，大家也都受夠了，他希望也全力支持縣府拒發許可。

由於參與遊行的群眾不斷高呼要縣長出面，魏明谷隨後走上舞台，向群眾們強調，縣府和民眾的立場一致，一定會為民眾的健康著想，先前台化提出申請，被縣政府退件28次，他承諾，台化公司如果再提出申請，縣府會依法從嚴審查。

不過魏明谷的承諾未獲得參與遊行民眾的認同，台下群眾高呼「拒發許可」，兩邊無交集，魏明谷於是離開舞台進入縣政府。

台下有學生看到魏明谷離開，也拿著大聲公和標語要進入縣府找魏明谷「說清楚」，卻被警察擋下，兩邊僵持，也有群眾和員警發生推擠，場面混亂，而學生和遊行群眾眼見魏明谷不願出面具體承諾，仍在縣府前廣場聚集不願散去，希望縣府表態立即拒發許可。1050918

(中央社)