彭于晏拋美男形象 滾泥巴畫花臉
演員彭于晏在新片「湄公河行動」中，一甩過往美男形象，扮演在金三角作戰的特戰部隊，不僅臉上抹滿戰鬥油彩，更在叢林泥巴上又翻又滾。
「湄公河行動」劇情取材自真實案件，描繪國際知名「10．5湄公河慘案」跨國擒拿販毒首領的重案追緝行動。劇組請來泰王現役保鏢操練演員們的動作訓練，包括射擊、近身格鬥等，之前從未接受過專業射擊訓練的彭于晏，從如何拿槍到使用真槍逐步學習，慢慢形塑特戰部隊的架勢。
彭于晏一甩過往美男形象，在臉上抹滿戰鬥油彩，化身戰地情報員，穿著厚重的避彈衣，背上手榴彈和上膛了真子彈的真槍，打鬥戲還得拳拳到肉，十分具有挑戰性。同劇演員張涵予就笑說，「我覺得我這輩子的汗都流在湄公河了。」
「湄公河行動」改編自糯康販毒集團祕辛及湄公河慘案，描述張涵予和彭于晏所飾演緝毒特種部隊，為尋找殺害無辜漁民的毒梟，布下天羅地網，神祕的驚天慘案與販毒網絡逐漸呈現在眾人面前，一場正邪較量即將開戰。
「湄公河行動」將於10月7日在台上映。1050918
(中央社)
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