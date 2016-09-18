祕密帳號公開 GD小松菜奈親密照曝光
韓國媒體今天報導，韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon的Instagram祕密帳戶疑遭駭客入侵被公開，許多他和日本模特兒小松菜奈的親密照曝光。
27歲的G-Dragon與小他2歲的日本模特兒水原希子，緋聞傳了近6年，去年傳出分手。G-Dragon隨後與年僅20歲的小松菜奈傳出緋聞。
兩人去年5月在首爾舉辦的時尚秀上認識後，曾合拍親密雜誌照，被目擊一起用餐，還被粉絲抓包疑似戴著白色情侶手環，但兩人均否認戀情。
這次遭曝光的帳戶，在7月至9月間密集上傳親密照。
照片中，有G-Dragon替小松菜奈拍攝的獨照，還有兩人躺在床上，穿著情侶襪、情侶睡褲，雙手交握的照片。
BIGBANG成員太陽也認證兩人戀情，他以本名「永裴」在照片底下留言，寫下「來寫一首歌吧，曲名就叫戀愛的人。」
目前小松菜奈的名字，已衝上韓國網站熱搜關鍵字第1名。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。