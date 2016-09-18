祕密帳號公開 GD小松菜奈親密照曝光

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韓國媒體今天報導，韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon的Instagram祕密帳戶疑遭駭客入侵被公開，許多他和日本模特兒小松菜奈的親密照曝光。

27歲的G-Dragon與小他2歲的日本模特兒水原希子，緋聞傳了近6年，去年傳出分手。G-Dragon隨後與年僅20歲的小松菜奈傳出緋聞。

兩人去年5月在首爾舉辦的時尚秀上認識後，曾合拍親密雜誌照，被目擊一起用餐，還被粉絲抓包疑似戴著白色情侶手環，但兩人均否認戀情。

這次遭曝光的帳戶，在7月至9月間密集上傳親密照。

照片中，有G-Dragon替小松菜奈拍攝的獨照，還有兩人躺在床上，穿著情侶襪、情侶睡褲，雙手交握的照片。

BIGBANG成員太陽也認證兩人戀情，他以本名「永裴」在照片底下留言，寫下「來寫一首歌吧，曲名就叫戀愛的人。」

目前小松菜奈的名字，已衝上韓國網站熱搜關鍵字第1名。1050918

(中央社)