颱風重創南台灣 新竹支援高雄風災重建
颱風莫蘭蒂的強風豪雨重創南台灣，新竹市政府政府今天盤整機具，整裝南下，投入支援高雄風災重建工作。
竹市府今天派機具與成員赴高雄市支援莫蘭蒂風災重建工作，竹市長林智堅於隊伍出發前校閱，他表示，市府於颱風後盤整機具，與高雄市政府聯繫，提供10部鏈鋸、2部抓斗車及人力，盼讓高雄市民儘快重建家園，恢復正常生活
「高雄的重建工作，我們一起來！」林智堅表示，莫蘭蒂颱風於中秋節前夕重創南台灣，在強風豪雨侵襲下，高雄市有許多基礎建設與民宅都受到嚴重損害，立刻召集環保局、消防局等單位，整備相關機具與人力，今天出發南下提供協助。
林智堅表示，幫助高雄市民儘快恢復正常生活，是這次協助高雄災後重建的重點工作，竹市府依據高雄市的需求，提供10部18吋鏈鋸、2部抓斗車（17噸及11噸），及派出多位專業人員，其中包含曾經參與支援台東尼伯特風災重建工作長達9天的同仁，盼能以專業及經驗協助高雄早日完成重建工作。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。