颱風重創南台灣 新竹支援高雄風災重建

颱風莫蘭蒂的強風豪雨重創南台灣，新竹市政府政府18日盤整機具，整裝南下，投入支援高雄風災重建工作。新竹市長林智堅（前左）於隊伍出發前校閱。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年9月18日

颱風莫蘭蒂的強風豪雨重創南台灣，新竹市政府政府今天盤整機具，整裝南下，投入支援高雄風災重建工作。

竹市府今天派機具與成員赴高雄市支援莫蘭蒂風災重建工作，竹市長林智堅於隊伍出發前校閱，他表示，市府於颱風後盤整機具，與高雄市政府聯繫，提供10部鏈鋸、2部抓斗車及人力，盼讓高雄市民儘快重建家園，恢復正常生活

「高雄的重建工作，我們一起來！」林智堅表示，莫蘭蒂颱風於中秋節前夕重創南台灣，在強風豪雨侵襲下，高雄市有許多基礎建設與民宅都受到嚴重損害，立刻召集環保局、消防局等單位，整備相關機具與人力，今天出發南下提供協助。

林智堅表示，幫助高雄市民儘快恢復正常生活，是這次協助高雄災後重建的重點工作，竹市府依據高雄市的需求，提供10部18吋鏈鋸、2部抓斗車（17噸及11噸），及派出多位專業人員，其中包含曾經參與支援台東尼伯特風災重建工作長達9天的同仁，盼能以專業及經驗協助高雄早日完成重建工作。1050918

(中央社)