紐約夜不平靜 警方再發現壓力鍋爆裂物

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紐約曼哈頓下西城切爾西附近17日晚上發生垃圾桶爆炸案後，警方今天凌晨在4個街口之遠，介於第6、7大道、西27街附近，又發現第2處爆裂物。

根據警方描述，第2處的爆裂物與2013年波士頓馬拉松賽爆炸案使用的壓力鍋類似。目前仍在辨識查證中。

聯大總辯論下週登場前，紐約市週末夜晚顯然相當不平靜，接連發生爆炸案及發現未爆彈。迄今共有29人受傷，24人被送往醫院救治，所幸皆無生命危險。

紐約市長白思豪昨天深夜召開記者會，強調此案顯然是「故意的行為」，但目前證據顯示，應與恐怖攻擊無關，全案仍在調查中。1050918

(中央社)