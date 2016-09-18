出道30年 玉女酒井法子脫到只剩內衣

我要評比

酒井法子在雜誌上曝光寫真集內容。(取自東網)

酒井法子尺度解放。(取自東網)

日本90年代當紅玉女酒井法子，剛出道時形象清純，甜美笑容風靡全亞洲少男心，後來因為捲入吸毒醜聞，導致演藝事業走下坡。日前她為慶祝出道30週年，拍攝一連串性感寫真，尺度解放，大秀保養得宜的火辣身材。

酒井法子曾為捲入吸毒醜聞，暫退演藝圈，目前力圖振作，事業重心也轉往大陸演藝圈發展。現年45歲的她，為挽救事業動作頻頻，近來更為歡慶出道30週年，除將舉辦演唱會，還拍攝寫真集，部分內容也搶先在雜誌《Flash》曝光，僅穿內衣入鏡，尺度當然也較玉女時期來的大。

(中時電子報)