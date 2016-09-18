RED BULL一對一 李崇傑秀出好身手

RED BULL一對一籃賽，台灣代表李崇傑。（RED BULL提供）

2016年RED BULL King of the Rock一對一街頭籃球鬥牛賽32強總決賽移師塞爾維亞舉行，從世界各地脫穎而出的一對一鬥牛好手進行頂尖對決，代表台灣的鬥牛好手李崇傑面對動輒200公分的對手毫無懼色，儘管最終止步16強，但好身手與膽識獲得當地球迷激賞，成功讓遠在千里之外的東歐球迷，透過籃球認識台灣。

李崇傑無懼身高劣勢，全力奮戰。（RED BULL提供）

目前就讀高師大研究所的李崇傑，過去曾就讀籃球名校三民家商，他身高只有182公分，但憑藉88公斤的體重取得優勢，他在台灣經過4輪賽事激戰，取得代表台灣進軍世界的門票，經過長途飛行抵達塞爾維亞首都貝爾格勒，儘管對手都有優勢身高，他展現不服輸的鬥志，全力求勝。

李崇傑首輪遭遇身高200公分的羅馬尼亞好手索加，面對對手強勢禁區單打，他以壓低重心成功阻止對手進攻，再透過速度與拚搶籃板，以7比6險勝，16強再遭遇身高204公分的烏克蘭好手韓薩耶夫，他強打禁區，但對手身高優勢明顯，幾次籃下單打得手，取得領先後又放慢腳步，李崇傑壓哨三分未進，最終以7比10飲恨。

「很榮幸能代表台灣出賽。街頭籃球一對一進攻防守都只能靠自己，也只有自己能對自己負責。賽前為對抗高大選手而擬定的策略，包含腳步以及多做假動作，可惜最後幾次放球未能把握。」李崇傑雖未能持續挺進，但他的靈活打法與克服身材劣勢的鬥志，受到各國選手和當地民眾肯定，賽後還多了幾位當地小球迷要求合照。

塞爾維亞選手克基奇勇奪Red Bull King of the Rock世界總冠軍。（RED BULL提供）

最後拿下冠軍的是地主好手克基奇，他克服傷勢困擾，在金牌戰以2分險勝，他說：「這太難以置信了，我沒辦法表達我的感受，這場勝利將是塞爾維亞作為籃球之都的證明之一。」

(中時電子報)