日將與美國聯合巡航南海 陸黨媒：煽動集團對立
日本防衛大臣稻田朋美日前在華府發表演講，宣稱日本將通過與美國開展聯合巡航演練、與地區其他國家舉行軍事演習、幫助沿岸國家加強能力建設等手段增加對南海的介入；對此，中共黨媒《人民日報》18日發表署名「鐘聲」的文章說，日本高官的言行不僅是在顛倒黑白，而且分明要借蠱惑和煽動惡意破壞地區穩定。
文章指出，稻田朋美在東海、南海問題上再一次肆意將「規則破壞者」的帽子強加給中國，羅列的一系列所謂「中國威脅」絲毫經不起事實檢驗。所謂東海「現狀被打破」問題，日本更沒有必要矯情，世人都知道近年來在釣魚島問題上邁出「打破現狀」第一步的不是別人，正是日本自己。
南海問題上，該文稱，所謂菲律賓南海仲裁案嚴重違背國際法和國際仲裁一般實踐，從一開始就是非法的、無效的，中國不接受、不參與仲裁程序，不接受、不承認裁決結果，恰是真正維護國際法治之舉。
文章表示，如果說稻田朋美演講中對「中國威脅」的渲染尚屬老調重彈，其所給出的「介入南海」軍事行動計劃，卻無疑給地區安全穩定帶來了新的風險。「與美國開展聯合巡航演練」「與地區其他國家舉行軍事演習」「幫助沿岸國家加強能力建設」，這樣一份精心設計的行動計劃充分表明，日本不僅自己固守冷戰思維，還企圖煽動集團對立。人們看到，推出新安保法以來，日本靠「挑事」實現軍事抬頭的動向正越來越清楚。
(旺報)
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