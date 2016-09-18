秋蟹肉豐味美 飯店齊推螃蟹饗宴
每年秋天正是螃蟹最飽滿肥美的季節。各家飯店業者順應推出獨特秋蟹料理，要讓愛吃螃蟹的饕客們能夠品嚐到最肉豐味美的螃蟹饗宴。
今年夏天進入尾聲，秋天的來臨也帶來了饕客們垂涎三尺的螃蟹產季。台北喜來登大飯店使用鮮美活蟹結合師傅手藝，推出「星洲酸辣蟹」、「薑蔥沙公煎米粉」、「豉汁青尖椒炒蟹」等，讓饕客們可以品嚐到具南洋、道地港式的秋蟹滋味。
想吃日本名蟹，也可試試被稱作日本三大名蟹的 「毛蟹」、「松葉蟹」及「鱈場蟹」。台北喜來登大飯店主廚也將以這三種蟹品為饕客烹調客製化料理，別有一番風味。
將螃蟹料理結合餐廳「從產地到餐桌」的經營理念，國際五星粵菜餐廳「望月樓」主廚蘇權暉特選由萬里漁夫出海捕撈、天然野生的萬里蟹，做為秋蟹饗宴的主角。其中，主廚選用昂貴花蟹自創「花蟹肉珍珠豆腐」料理，珍珠豆腐不僅味道濃郁，結合花蟹甜美的肉質，實為一道清鮮有味的佳餚。
此外，台北花園大飯店則祭出產地直送的秋蟹饗宴，顧客可以任選包含沙公、沙母、花蟹、三點蟹、黃金蟹、松葉蟹、帝王蟹等10大秋蟹，搭配主廚獨特的10種料理手法，來品嚐秋蟹料理的萬種風情。150918
(中央社)
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