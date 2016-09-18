收假日 南迴公路順暢
莫蘭蒂、馬勒卡颱風緊接而來，攪亂中秋節連續假，今天收假日南迴公路出現難得順暢，連平日湧入人潮的多良火車站景點，也沒幾個人。
台東縣警察局大武分局原預估中秋節連續假日結束，會有返回工作崗位的大量車潮，但今天南迴公路車流量大幅減少，連著名景點多良火車站遊客也顯得稀少。
大武分局表示，馬勒卡颱風緊接莫蘭蒂颱風而來，接連兩個颱風讓許多返鄉及觀光車潮卻步，
中秋連假的收假日，原預估中秋連假會有返回工作崗位的大量車潮，但因雙颱攪局，南迴公路難得在連續假期收假日沿線行車順暢的景況，車行順暢。
不過，因受莫蘭蒂颱風帶來的豐沛雨量，南迴公路仍有多處坑洞及落石，尤其在台9線433.8K至434.2K(大鳥段)仍封閉南下車道，採北上車道雙線雙向通行，車輛經過這路段務必減速慢行。
另外，在屏東草埔段 (465K)至新路段 (468K)，有路基流失，實施單線管制，請駕駛朋友配合現場交管人員指揮，不要一時搶快，而耽誤更多的時間。
大武分局長鄭穎聰表示，連假最後一天太陽終於露臉，但因颱風雨後南迴公路部分路段還處易坍方落石的路段，加上南迴公路彎道較多，呼籲用路人減速慢行，才有充裕的時間反應，以維行車安全。1050918
(中央社)
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