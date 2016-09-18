台灣鬥牛王李崇傑 全球總決賽止步16強

Red Bull King of the Rock，台灣單挑籃球鬥牛王李崇傑（前）出征全球總決賽，18日在第2輪不敵高大的烏克蘭選手，止步16強，但也用籃球讓世界認識台灣。（Red Bull提供）中央社記者李宇政傳真 105年9月18日

Red Bull King of the Rock，台灣單挑籃球鬥牛王李崇傑出征全球總決賽，今天在第2輪不敵高大的烏克蘭選手，止步16強，但也用籃球讓世界認識台灣。

7月中的1對1街頭籃球鬥牛賽台灣決賽，李崇傑力克群雄，奪下台灣單挑鬥牛王封號，代表台灣出征塞爾維亞全球總決賽。

李崇傑在第1輪就遇上200公分的羅馬尼亞選手索沙（Sergiu Souca），但李崇傑不畏懼身體對抗，也以自身的速度和假動作得分，積極衝搶籃板，晉級第2輪。

接下來面對烏克蘭204公分的赫沙耶夫（Amil Hamzayev），李崇傑響哨前的三分球出手沒進，結果遭到淘汰。

李崇傑指出，這是很棒的籃球盛會，很榮幸能代表台灣出賽，街頭籃球的進攻、防守都只能靠自己，也只有自己能對自己負責。

他表示，賽前為了對抗高大選手而擬定的策略，包含腳步以及多作假動作，算有到位，可惜最後幾次投球沒有把握住，所以輸了。冠軍由塞爾維亞的科吉克（Stefan Kojic）拿下。1050918

(中央社)