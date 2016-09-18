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首批度冬黑琵 2隻飛抵台南

中央社
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台南市生態保育學會人員今天在曾文溪口的黑面琵鷺保護區觀察到2隻黑面琵鷺，因為略顯疲態，認為是今年首批飛抵台南過冬的先頭部隊，比去年觀察到首批族群的時間晚了約1週。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，鳥友在今天清晨6時57分左右，發現2隻黑面琵鷺飛抵七股保護區主棲地；可能因為長途飛行略顯疲態，原本棲息在離第1賞鳥亭約500尺的沙洲。後來因保護區南側有人燃放鞭炮，被嚇跑飛走。

邱仁武指出，這兩隻黑琵不久後再飛回保護區的紅樹林處停棲；因適逢大漲潮，在11時10分左右又飛離保護區。

他說，隨著氣候轉涼，最近幾天的東北風吹起；而且包括蒼鷺、裡海燕鷗等候鳥都已飛來度冬，今天發現的首批黑面琵鷺來到台灣，比去年慢了約1星期。

邱仁武指出，隨著黑琵族群來台，也象徵今年賞黑琵季節即將登場。2016黑面琵鷺保育季將在9月25日在學甲濕地生態園區登場，以「淨灘、舒適、安全、迎接黑面琵鷺來台南度冬」為主題，號召大家共同維護黑琵棲息環境。1050918

(中央社)

關鍵字：黑面琵鷺保護區保育生態台南
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