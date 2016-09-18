噴殺蟲劑行搶超商 英籍男遊客被捕

我要評比

一名來台旅遊的英國籍男子，今天凌晨酒後跑到台北市北投區一家超商內，突以店內殺蟲劑噴向店員，意圖行搶。

但店員不為所動起身反制，在英籍男奪門而出時，將他壓制在地，報請警方逮人，現由北投分局偵辦中。

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(中時)