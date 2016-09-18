日首相出訪美國及古巴 將呼籲加強對北韓制裁

日媒報導，日本首相安倍晉三將從18日起出訪美國和古巴，他將透過在聯合國大會一般性辯論中發表演說以及舉行首腦會談，強烈呼籲對實施第五次核試驗的北韓加強制裁。此外，安倍還準備就北韓威脅日增的東亞局勢進行說明。

共同社報導稱，安倍將於18日下午乘坐政府專機，從東京羽田機場啟程飛往美國紐約。外相岸田文雄也將於18日訪美，出席日美韓三國外長會談。

另外，有關聯合國安理會的對北韓新制裁決議案，目前出現了加強北韓產資源交易管制等方案，安倍將主張從嚴制定制裁內容。

報導指出，當地時間21日，安倍會在聯大一般性辯論中發表演說，呼籲包括掌握關鍵的中國及俄羅斯在內的國際社會團結一心，以阻止北韓實施第六次核試驗；這可能也是考慮到了彈道導彈接連落入日本專屬經濟區（EEZ）等北韓相關技術水準有所提升的現狀。

另外，安倍與美國總統歐巴馬均將出席20日召開的難民問題相關會議，屆時可能會短暫交談。

(旺報)