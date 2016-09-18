《誰怕吳爾芙》作者 美戲劇大師阿爾比辭世

曾三度獲得普立茲獎肯定、代表劇作《誰怕吳爾芙》的美國戲劇大師阿爾比（圖）於16日辭世，享壽88歲。(美聯社)

曾三度獲得普立茲獎肯定、代表劇作《誰怕吳爾芙》（Whos Afraid of Virginia Woolf）的美國戲劇大師阿爾比（Edward Albee）於16日辭世，享壽88歲。

阿爾比的助理霍德（Jackob Holder）表示，阿爾比在紐約東部的蒙淘克（Montauk）自宅過世，過去他飽受糖尿病之苦，但目前確切死因尚未確認。

阿爾比出生於1928年，被紐約近郊一對富裕的夫婦收養，父親經營連鎖歌舞劇院，母親則是位社交名媛。

阿爾比代表作品包括1958年的《動物園的故事》（The Zoo Story），1962年在百老匯（Broadway）首演的《誰怕吳爾芙》，特別是《誰怕吳爾芙》，獲5座東尼獎肯定，1966年改編為電影《靈慾春宵》，由演員伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）和李察波頓（Richard Burton）主演，也拿下奧斯卡最佳女主角、女配角、藝術指導、攝影、服裝設計5座獎項。

數年前，阿爾比曾在進行大型手術前寫下一紙短箋，打算在自己死去之時公開：「將我的感謝與我所有的愛，給予那些使我生命如此美妙、如此刺激、如此豐足的人們。」

阿爾比其他作品尚有《三個高女人》（Three Tall Women）、《脆弱的平衡》（A Delicate Balance）、《海角》（Seacape）等。

(中時)