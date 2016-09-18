8縣市長赴陸 綠委：九二共識已遭民意否決

民進黨立法院黨團幹事長吳秉叡今天表示，九二共識在台灣經過選舉，已被主流民意否決了，結果國民黨的縣市首長自己跑去中國輸誠，他認為這樣不好。

8名國民黨執政的縣市首長赴陸招攬觀光，今天會見大陸國台辦主任張志軍，並聯合提出希望大陸持續採購台灣農特產品、擴大兩岸觀光及文化交流、大陸各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口3項主張。

吳秉叡表示，颱風天國民黨的支持者，一直在臉書上罵中央政府救災怎樣又怎樣的，意見一大堆，結果自己的縣市首長跑去中國訪問，這在時機上是恰當的嗎？再者，九二共識在台灣又不是主流民意，結果國民黨的縣市首長自己跑去中國輸誠，這樣不好。

吳秉叡指出，九二共識在台灣經過選舉，已被主流民意否決了，多數人也不贊成用九二共識，國民黨的縣市首長自己跑去中國談九二共識，這是怎麼回事？這樣選民可能也會有意見吧？

民進黨立委黃偉哲則是表示，招攬觀光是好事，樂觀其成，但若是陸客真的可以過來，由此可見，陸客沒來台灣，真的不是如國台辦所說的，台灣沒人情味、火燒車等因素，是因為政治的因素；希望中國大陸放下政治成見，不要傷害兩岸人民的情感。

國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，鼓勵這些縣市首長去大陸，因為去是完全站在人民的未來著想。但他也呼籲政府，要重視兩岸關係，不要再讓兩岸現在的僵局持續，應要趕緊想到一個方法，找出一個說法讓對方能理解與諒解，把兩岸關係重新拉回正軌。1050918

(中央社)