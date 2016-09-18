大陸百隻野生動物 疑遭非法運輸宰殺

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中國大陸湖南省警方日前查獲一起涉嫌非法收購、運輸野生動物案，共發現114隻遭宰殺的野生動物，重量達1000公斤。本案已移交鶴城區森林公安處理。

湖南懷化新聞網報導，車號「鄂F38179」的輕型貨車日前裝載已經屠宰過的野生動物，重達1000公斤。經檢查，車輛從陝西出發，途徑湖北，目的地是懷化中心市場。

報導說，駕駛員持有「准運證」、但未出示「野生動物經營許可證」。這輛車的准運證顯示僅有運輸野雞、野豬、野兔，實際卻還裝載豬獾、麂子等野生動物，涉嫌非法收購、運輸野生動物。

經清點，車廂內裝載麂子、豬獾、果子狸、毛冠鹿等114隻陸生野生動物，其中毛冠鹿屬大陸國家二類保護動物。

大陸相關單位正進一步調查本案。1050918

(中央社)