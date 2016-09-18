曼哈頓驚爆29傷 現場附近發現可疑裝置

美國紐約曼哈頓切爾西今晚發生爆炸事件，造成至少29人受傷，當局正以犯罪事件調查，但目前尚未發現和恐怖組織有關。調查人員在現場附近發現可疑壓力鍋，可能是二次引爆裝置。

路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約市長白斯豪（Bill de Blasio）等市府官員表示，調查人員已排除爆炸是天然氣外洩引起，但並未確定是炸彈引爆，也不願詳加說明可能是什麼原因導致爆炸。

警方表示，爆炸後搜索切爾西（Chelsea）鄰近地區，在不遠處發現1個可疑裝置，可能是「二次引爆」所用。

CNN引述執法單位消息人士報導，這個裝置似乎是用電線纏繞壓力鍋，再連結到像是手機的東西做成。根據CNN，附近也發現寫有文字的紙條。

紐約市消防局表示，共有29人遭爆炸波及受傷，其中24人送醫，送醫者中，1人受到重傷，其他則受到輕傷，多是被碎裂的玻璃等碎片割傷或擦傷。1050918

(中央社)