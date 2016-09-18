中華總會館重掛國旗受阻 法官同意審理

舊金山中華總會館撤旗案，原告打贏官司重掛國旗卻受阻，認為法官判決改變了章程，申請新動議，要求法庭更正判決，法官同意將於10月14日書面審理提案，並要求被告答辯。

代表原告反對撤下「青天白日滿地紅旗」的律師邵宜台於當地時間17日說明，這項動議是要求法官「更正判決」，不是「重審」。

她在媒體聲明中提到，根據加州法律，法官在判決中加上「未來投票需超過三分之二」實屬逾權無效命令，因為法官不得以判決來重寫（re-write）或改變（change）中華總會館合法的章程，法官也沒有權力對於原告起訴狀未請求的事項突然下新的判決。

邵宜台表示，被告於8月27日公然違反章程，未事先提案即開始投票，以為只要依據法官的最終判決書把投票數弄到「超過2/3」，即可阻止掛回中華民國國旗。所以8月27日通過的「中華總會館只掛美國旗、加州旗和中華會館會旗」的投票應屬無效。

依中華總會館合法的章程，只要是重新投票改變原來決議就需適用章程細則投票法第13條,，必須有出席商董「逾3/4投票才算通過」，不是2/3。

關於撤旗議題，中華總會館過去有多次決議，包括：2003年4月28日決議的「永久擱置」撤旗案。2004年2月的「傳統」決議總董交接必需擺設國旗，以及2005年5月決議的訴訟合解書裏必須懸掛青天白日滿地紅旗等多次紀錄。

8月27日的臨時提案顯然推翻前決議，因此主張2/3的投票決議實屬無效。

邵宜台指出，被告先藐視法庭判決，阻止原告掛回「青天白日滿地紅旗」，又在判決書尚未公布前便上訴。之後又在8月27日公然違反章程舉行投票，並挑戰原告，「不服可去法庭」。她質疑法庭受到中領館（中華人民共和國駐舊金山總領事館）壓力，企盼法院能依法更正判決，杜絕外力非法干擾加州社團。1050918

(中央社)