俄羅斯國會選舉 料普丁繼續控制多數

俄羅斯舉行國會下議院（國家杜馬）的換屆選舉，將近1.1億名選民將改選國家杜馬450名議員，外界估計俄羅斯總統普丁將繼續掌控議會多數。俄羅斯2014年合併的克里米亞地區也將開放投票，此舉引起烏克蘭強烈不滿。

據英國廣播公司(BBC)報導，由於俄國橫跨11個時區，遠東地區的投票站於堪察加時間星期天（9月18日）08:00率先開放。上屆2011年選舉能進入議會的反對黨派議員寥寥可數，而該次選舉其後引發連場抗議舞弊的示威。

報導指出，俄羅斯當前面對著經濟疲軟，且因烏克蘭和敘利亞衝突而與西方社會關係緊張，但一些觀察人士形容這是記憶所及最沉悶的一次選舉，拉票過程並不熱烈，且選民普遍表現冷漠。

報導稱，首批票站調查數據預計在莫斯科時間星期天晚間發表。一些反對派候選人獲得罕有機會，於電視上向全國觀眾宣講其反普丁政見，但阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）等知名反對派領袖被禁止拉票。

此外，莫斯科當局在克里米亞舉行杜馬選舉投票的計劃引起了基輔政府的強烈不滿。烏克蘭外交部女發言人瑪麗安娜·別捷薩說，烏方不允許俄方選舉在烏克蘭境內舉行，儘管是俄方使領館也不例外。

報導稱，俄羅斯外交部女發言人瑪麗亞·扎哈洛娃則回應說，俄國將於駐烏克蘭大使館與領事館內開設投票所，並稱歐洲安全與合作組織（OSCE）觀察員將監察烏克蘭境內的投票情況。

報導稱，此前烏克蘭國會促請世界各國不要派觀察員到克里米亞監察俄羅斯選舉過程，也不要承認克里米亞境內的俄羅斯選舉結果，否則將視為侵犯烏克蘭邊境。普丁的發言人德米特裡·佩斯科夫則反駁稱，俄羅斯「不準備與任何國家討論其境內的選舉過程」。

(中時)