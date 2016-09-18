中信兄弟許基宏敲出三分全壘打

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統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，3局下，中信兄弟許基宏（見圖）敲出左外野方向帶有三分打點全壘打。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，3局下，中信兄弟許基宏（見圖）敲出左外野方向帶有三分打點全壘打，輕鬆跑回本壘得分。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，3局下，中信兄弟許基宏（右）敲出左外野方向帶有三分打點全壘打，隊友們列隊與許基宏擊掌慶祝。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，3局下，中信兄弟許基宏敲出左外野方向帶有三分打點全壘打，隊友們列隊與許基宏擊掌慶祝。

(中時)