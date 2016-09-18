颱風遠離 朱立倫請假陪女兒赴英交換

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新北市長朱立倫原預計中秋節陪女兒赴英國交換學生，但接連兩個颱風鬧中秋，朱立倫決定延期鎮守新北，直到17日晚間確定馬勒卡颱風遠離台灣，風雨影響較小後，18日請假搭機赴英，協助女兒在英國交換學生期間相關住宿事宜，預計23日返國。

(中時)