備戰引退賽 鋒哥賽前認真練習

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個性低調的陳金鋒照著既定練習行程練打，不因為引退賽而練習量打折扣。（陳怡誠攝）

個性低調的陳金鋒照著既定練習行程練打，不因為引退賽而練習量打折扣。（陳怡誠攝）

Lamigo桃猿大哥大陳金鋒引退賽今日登場，個性低調的陳金鋒照著既定練習行程練打，不因為引退賽而練習量打折扣。

(中時)