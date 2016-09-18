鄰居報案瓦斯外洩 原來是「波羅蜜」惹的禍
莫蘭蒂颱風過後，高雄市三民區市中一路某巷內民宅傳出有瓦斯外洩，聞到氣味的鄰居嚇得趕緊報警，請求警消到場處理；警消到場按門鈴，屋主滿頭霧水，警消也覺得味道不對，仔細一問，原來這特殊濃厚氣味是來自屋主家中1樓擺放的數十顆「波羅蜜」的味道，大家虛驚一場。
三民第一分局三民派出所16日接獲報案，指轄區內市中一路巷內某戶民宅有瓦斯外洩，警方不敢大意，立即出動警消到場，所長潘名諧也親自趕到現場了解狀況；消防員手持探測器在民宅旁的水溝蓋測試。
警消循氣味找到該透天住戶，結果一按門鈴打開門後，特殊濃味更是撲鼻而來，但警消發現味道與瓦斯味不太一樣，一問之下才知道是烏龍一場，丁姓屋主也莫名其妙「到底發生什麼事？」
丁姓屋主表示，不是瓦斯味，應該是他家的榴槤蜜；他解釋說，他將波蘿蜜和榴槤配種，所以味道特殊，因中秋節摘了20多顆榴槤蜜放在家裡，準備送親友，可能是颱風過後，天氣炎熱，味道發酵才發出強烈味道。
丁姓屋主對此特殊氣味造成鄰居誤以為是瓦斯外洩，還出動警消到場很意外，表示，會向鄰居解釋且會盡速移走這些波羅蜜，他對於家中擺放大批「波羅蜜」而引起誤會，感到很不好意思。
(中時)
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