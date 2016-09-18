鋒炮再燃引退熱 恰恰：盜總先讓中職有火花

中信兄弟「恰恰」彭政閔（右）看到陳金鋒（左）引退熱潮，讓他想到前兄弟象總教練林易增引退的盛況。（中時資料照片，葉姵妤攝）

中職桃猿隊「精神領袖」陳金鋒的引退儀式，搞得沸沸揚揚，其實中職引退賽的「鼻祖」是前兄弟象總教練林易增，「恰恰」彭政閔回憶2001年林易增的引退賽令人印象深刻，讓票房低迷的中職突然有了火花，再度看到希望。

「盜總」林易增的引退的確帶來「火花」，因為滿場的仙女棒噴出的火花相當壯觀，場面讓人感動，不僅球迷感動、連球團老闆也感動，促成林易增迅速接任總教練的原因。

2001年加入兄弟象的彭政閔恭逢其盛，他表示，林易增的引退儀式，特別安排盜壘橋段，拿起壘包那一刻，仍然讓老球迷難忘。林易增接掌帥符後，當年帶領兄弟逆轉奪下總冠軍，開啟象隊第2次3連霸。

彭政閔記得：「那幾年中職票房不好，景氣低迷，但是那一場引退賽，球迷真的變多了，內野幾乎坐滿，讓大家嚇一跳，感受到林易增的高人氣。」

恰恰覺得經過這場盜總引退賽，讓中職突然有了火花。其實林易增也是彭政閔擦出職棒球星「火花」的推手，建議恰恰前往外野發展，當時盜總認為，年輕好手要到外野磨練，因而塑造恰恰成為中職16年最知名球星之一。

(中時電子報)