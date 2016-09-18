雲門舞集「創計畫」 2017開始收件

雲門「創計劃」2016首屆有劉冠詳（見圖）等7位舞蹈創作者入選。2017年度即日起開始收件。（雲門舞集提供）

為鼓勵更多年輕人投入創作，雲門舞集「創計畫」於2016年啟動，首屆有劉冠詳等7位舞蹈創作者入選，2017年度申請即日開始收件。

「創計畫」源自於雲門舞集創辦人林懷民在2005年獲頒第一屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，他原先婉拒這筆1000萬元獎金，提議主辦單位轉而捐給雲門，於是才有這項計畫的成立，申請者只要提出計畫、通過面談，即可免費使用雲門劇場排練場。

「雲門創計畫」獎助項目包含免費提供雲門小劇場場地、補助排練費，以及創作諮詢與協助，有別於其他獎助計畫重視成果與迴避原則，「雲門創計畫」獎助金得主可自行決定獲獎作品是否對外公開呈現，或做售票演出，也可同時申請其他計畫的補助，希望創作者不受行銷、票房、經濟等外部因素影響，專心磨練創作能力。

申請的作品計畫可以從零開始，或是曾發表過但想繼續發展的作品，若作品完備，將來也有機會在雲門2校園巡迴、春鬥節目演出，甚至是進到雲門劇場發表作品，讓作品的生命週期不斷延續，並逐步累積創作者的創作能量。

「雲門創計畫」即日起開放申請，10月2日截止。歡迎35歲以下，有志於舞蹈創作的台灣創作者投件，有興趣者請至雲門官方網站。

(中時)