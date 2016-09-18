盧曉晴東海賽延長賽勝出，奪日巡本季第2冠

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盧曉晴延長賽勝出，奪日巡本季第2冠。(美聯社資料照)

帶著領先1桿出發的旅日台灣「高球1姊」盧曉晴，18日在日巡東海公開賽決賽輪，雖一度被韓國女將全美貞超前，但打完3輪正規賽後，與全美貞同以總桿198桿(-18)並列第1，經延長賽決定勝負，終在第1洞抓鳥勝出，有驚無險贏得本季第2冠與日巡生涯第11冠。

盧曉晴兩周前在國內舉辦的中國信託女子公開賽，成為比賽開辦5年來第1位奪冠台灣選手；上周重返闊別2個月日巡，於日本LPGA錦標賽尋求衛冕，結果決賽輪受風勢影響衛冕失利；本周在東海公開賽捲土重來，於延長賽封后，拿下在國內外近3場出賽的第2冠，儼然回到去年日巡狂贏5冠顛峰狀態。

盧曉晴東海公開賽3輪比賽分別揮出65、63、70桿，其中第2輪為日巡生涯最低桿，三天總桿-18，雙雙改寫個人日巡生涯3輪與4輪比賽最低紀錄。她過去3輪比賽最佳成績是2014年度假村信託高球賽-15，4輪比賽最低桿為2014年大王紙業高球賽-17。

盧曉晴18日決賽輪前12洞被全美貞追成平手，第13洞吞下雙柏忌後，反而落後2桿，所幸最後5洞追平全美貞，2人3天總桿並列第1，於延長賽爭冠，結果盧曉晴第1洞就以小鳥打敗全美貞奪冠。

台灣另1位女將姚宣榆，以總桿204桿(-12)與另3位選手並列第4。

(中時電子報)