立院19日選召委 橘營態度影響藍綠席次
立法院各常設委員會明天將選舉召集委員，親民黨立法院黨團的態度，將牽動4個委員會藍綠召委的席次。黨團總召李鴻鈞今天說，現在還未定決支持誰，明天上午會做最後的定調。
立法院8個常設委員會明天將選舉召集委員，民主進步黨立法院黨團席次優勢，16席的召委席次，預估至少可有10席，數字能否再增加，則要看親民黨團態度。
3名親民黨立委李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞、以及加入親民黨團運作的無盟立委高金素梅，分屬於交通、內政、司法、教育等委員會，而這4人的態度，若是皆支持國民黨立法院黨團，國民黨團就能在除了交通委員會外，不需要靠抽籤，篤定各有1席的召委，交通委員會則可靠抽籤來拼1席召委。
但若4人皆支持民進黨立法院黨團，民進黨就可以直接在交通委員會中，獲得2席召委席次；而教育委員會若是再加上時代力量的支持，就也能獲得2席召委的席次。其餘的內政及司法委員會，則是能透過抽籤的方式，力拚2席召委。
李鴻鈞今天在受訪時，對於親民黨團明天在召委選舉的方向為何，他僅表示，現在還沒確定，明天早上會做一個定調。至於是否會像第1會期一樣，出現有人投給民進黨，也有人則投給國民黨的狀況，李鴻鈞說，這還不知道，要尊重黨團討論的結果。1050918
(中央社)
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