日本LPGA東海菁英賽 盧曉晴封后

日本LPGA巡迴賽東海女子菁英賽，台灣好手盧曉晴和韓國的全美貞今天在最後1回合第3回合僵持到延長賽，盧曉晴最後以漂亮的博蒂收下冠軍。

3回合打完，盧曉晴和全美貞都是低於標準桿18桿的198桿並列第1，歷經延長賽，盧曉晴順利抓鳥奪冠，這也是她繼3月的大金蘭花盃後，奪下本季的第2冠。1050918

(中央社)