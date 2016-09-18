莫蘭蒂、馬勒卡接力襲台 水果漲兩成

香蕉漲約5.5％。（方濬哲攝）

蘋果漲幅達28.1％。（方濬哲攝）

民眾在賣場挑選青菜。（方濬哲攝）

莫蘭蒂颱風重創台灣南部，農委會統計全台農損已逾8億元，損害最嚴重的地區為高雄、屏東等水果產區，今日全國整體水果市場批發價，漲幅已破兩成，大家常買的蘋果漲幅達28.1%、香蕉漲5.5%、鳳梨漲6%，所幸在蔬菜方面，因主產區無重大災情，供應無虞。

(中時)