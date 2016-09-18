MLB》膝蓋以下照樣轟 普侯斯敲30轟寫紀錄
洛杉磯天使雖無緣季後賽，但36歲的「生化人」普侯斯，並不打算提前關機，他在18日對上多倫多藍鳥，2局下一上場就扛出陽春彈，生涯第14個球季打出30轟，成為繼邦茲(Barry Bonds)、漢克阿倫(Hank Aaron)、A-Rod羅瑞格茲後，第4位達此成就的選手，並率天使巧扮攪局者，6比1擊敗正力保外卡席次的藍鳥。
普侯斯2001年自聖路易紅雀出道，年年都有30轟以上表現，獲得「生化人」的美名，但或許是年齡增長，2012年轉戰天使後表現下滑，首年剛好30轟，接著2013、2014年連2年無法達標，不過去年觸底反彈打出40轟，今年又再繳30轟成績。
普侯斯也成為大聯盟史上第4位，至少14個球季皆擊出30轟的打者，目前紀錄以漢克阿倫(Hank Aaron)、A-Rod羅瑞格茲累積15球季最多，以普侯斯36歲的年紀，若能穩定健康出賽，或許有望成為史上第1位16個球季達30轟的打者。
而力保外卡資格的藍鳥輸球，但巴爾的摩金鶯今也敗給坦帕灣光芒，兩隊同為81勝67敗，並列龍頭，至於底特律老虎、西雅圖水手、休士頓太空人，則以3場勝差緊追在後。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。