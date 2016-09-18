MLB》膝蓋以下照樣轟 普侯斯敲30轟寫紀錄

天使強打普侯斯敲出本季第30轟，率隊擊敗藍鳥。（美聯社資料照）

洛杉磯天使雖無緣季後賽，但36歲的「生化人」普侯斯，並不打算提前關機，他在18日對上多倫多藍鳥，2局下一上場就扛出陽春彈，生涯第14個球季打出30轟，成為繼邦茲(Barry Bonds)、漢克阿倫(Hank Aaron)、A-Rod羅瑞格茲後，第4位達此成就的選手，並率天使巧扮攪局者，6比1擊敗正力保外卡席次的藍鳥。

普侯斯2001年自聖路易紅雀出道，年年都有30轟以上表現，獲得「生化人」的美名，但或許是年齡增長，2012年轉戰天使後表現下滑，首年剛好30轟，接著2013、2014年連2年無法達標，不過去年觸底反彈打出40轟，今年又再繳30轟成績。

普侯斯也成為大聯盟史上第4位，至少14個球季皆擊出30轟的打者，目前紀錄以漢克阿倫(Hank Aaron)、A-Rod羅瑞格茲累積15球季最多，以普侯斯36歲的年紀，若能穩定健康出賽，或許有望成為史上第1位16個球季達30轟的打者。

而力保外卡資格的藍鳥輸球，但巴爾的摩金鶯今也敗給坦帕灣光芒，兩隊同為81勝67敗，並列龍頭，至於底特律老虎、西雅圖水手、休士頓太空人，則以3場勝差緊追在後。

(中時電子報)