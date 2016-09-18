紐約曼哈頓爆炸 教部：台留學生平安

我要評比

美國紐約曼哈頓傳出爆炸。教育部今天表示，爆炸後已與紐約外館取得聯繫，由於台灣留學生就讀的學校離爆炸地點有一段距離，目前台灣留學生都平安。

紐約曼哈頓當地時間17日晚上發生垃圾桶爆炸案，警方今天凌晨在4個街口之遠，發現第2處爆裂物，造成多人受傷。

教育部表示，約有300多名台灣留學生在曼哈頓周邊的學校就讀，包括紐約大學、紐約流行設計學院和帕森設計學院，爆炸後已第一時間與紐約外館取得聯繫，由於這些學校離爆炸地點尚有一段距離，台灣留學生目前均平安，並無傳出受傷，教育部會持續關注當地留學生的狀況。1050918

(中央社)