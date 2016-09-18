存摺借姐貸款成人頭戶 無犯意判無罪

基隆市黃姓女子去年將2本存摺借給姐姐貸款還卡債，卻淪為詐騙人頭帳戶，4小時內共有5人受騙，損失近20萬元。法院審理後，認定沒有犯意，判決黃女無罪。

黃女在開庭時辯稱，姐姐因為積欠卡債，一直拜託她要借用存摺轉帳，她心想反正存簿裡面沒有錢，才會答應借用，期間姐姐也曾向16歲的小妹借用存摺，但因小妹忘了密碼而作罷，接到銀行來電時，得知成了人頭戶，「很後悔將帳戶交給姐姐，我沒有騙人，我不知道我會幫到詐騙集團」。

黃女姐姐則證稱，她從網路發現可以借貸，一開始對方先向她要金融帳戶，但因先前工作都是領現金，對方要求她拿出薪資帳戶辦理貸款，還一直強調過兩天就會歸還存摺，且不會用到裡面的錢，更不會變成詐騙帳戶，才會想到向家人借用。

黃母則說，一開始也把郵局存摺交給女兒，經過友人勸說後發覺不妥，由於擔心成為人頭帳戶，趕緊通報警方同時向郵局辦理遺失，事後才知道2女兒把存摺借給姐姐。

法院審理後，認定被告黃女因姐姐貸款需求，才會出借存摺，沒有證據顯示她有幫助詐財的犯意，依「罪證有疑、利於被告」原則，判黃女無罪，全案可上訴。1050918

(中央社)