聲線創造角色 小丸子配音員體驗人生

喜歡看動畫「櫻桃小丸子」的民眾，最近會發現台灣版小丸子配音換人，第二代小丸子配音員林佑（人欣）在這個角色投入許多心力，突然被撤換雖有不捨，但也道出在配音發展仍不完善。

聲音是一個人靈魂的反射鏡，有時只要聽一個人的聲音，就能辨別出他人的現況。在戲劇上，演員可以用演的，但在動畫，可就得全部仰賴幕後演員，藉由聲音賦予角色生命力。

眼睛圓圓大大、外型嬌小的林佑（人欣），有著字正腔圓像是主播播報的口音，她靠著這副嗓音讓無法發聲的動畫人物有了生命力。她的聲帶上似乎安裝著許多自動開關，啪的一聲，一會就轉換成「臭奶呆」的小丸子，又啪的一聲，一會又成了低沉富有正義感的「火影忍者」宇智波佐助。

高三那年，林佑（人欣）在老三台（台視、中視、華視）上看到配音工會在召募新血的廣告，從小就對聲音很敏感的她，自然被這個廣告給吸引，當時是第一屆招考，林佑（人欣）一次就考上。雖然錄取，卻被配音工會認為她年紀太小，要她年紀大一些再來。

隔年第二屆，林佑（人欣）想，「過了一年，我年紀算是大了吧」，她又再去考配音員，還是讓她考上，這年配音工會雖然還是覺得她年紀小，但看在她連考兩年都考上，就讓她留下來跟班，跟著前輩配音員跑了一年沒有薪水的通告，她才有了第一個自己接演的角色。

一般想像需要幕後配音的不外乎是動畫角色、國外戲劇，但林佑（人欣）接的第一個角色卻是電視劇「包青天」的啞女。

當時因為戲劇拍攝收音狀況不好，很多到後製才發現得靠事後配音來完成，林佑（人欣）說，「啞女不會講話，但還是有情緒」，她得在錄音室一邊看著「幕前」演員的肢體動作，揣摩啞女的心境，藉由聲音表現，在幕後為角色獻聲。

配音員有如「幕後」演員，和演員一樣得接通告，表現方式不輸演員，看到動畫角色嘴巴張的很大在吶喊，在配音時嘴巴一樣得張得很大，否則情緒無法到位。有時也可看到配音員在錄音室裡跟著戲劇、動畫裡的幾色一起演，肢體動作、臉部神情一樣都沒有少。

後續林佑（人欣）也接了許多動畫、韓劇等配音，而最讓民眾印象深刻的就是小丸子的聲音。

起初第一代台灣版小丸子配音員到香港發展，林佑（人欣）接下第二代小丸子配音員，在揣摩小丸子聲音時，她先找了原版配音，發現日本配音走「臭奶呆」路線，她就在台版小丸子加入這個概念，就這樣配了快十年。

林佑（人欣）表示，原本對小丸子沒有太多的感覺，「但配音越久，就覺得她是出現在我們日常生活中的每一個人，發懶想睡覺，不想上班，也會追劇、追偶像，劇情橋段都出現在生活中」，逐漸地林佑（人欣）也對小丸子有了情感投射。

日前發生台灣「櫻桃小丸子」新的代理商突然撤換林佑（人欣）等第二代小丸子配音員事件，林佑（人欣）表示，有新一代配音員她當然很祝福，雖然小丸子並不是她配音通告裡的最大宗，但她卻對這個角色充滿情感。

林佑（人欣）也認為，台灣不像日本動畫有著長期的配音員替換計畫，會和配音員簽至少五至十年的約，讓配音員有個適應期，觀眾也能跟著這個聲音一起長大，林佑（人欣）感性地說，「這像是一個回憶，像是小時候看小甜甜，那個曾經有的聲音印象就會停留在那裡」。

現在林佑（人欣）除了在台灣、中國大陸接配音工作外，也和幾個配音員成立「聲產力文創」公司，一方面有系統地開課培訓後輩，另一方面也藉由各式課程，教導有興趣民眾如何藉由聲音展現自我，培養自信，在職場、生活上成為焦點。

對林佑（人欣）而言，配音員工作讓她可在短時間內體會不同人生，「如果可以穩定接案，這個行業太有挑戰性」，她認為，「表演在某程度上是體驗人生，人生如戲，也是對生活的關照」。

面對近日來小丸子配音員無預警替換風波，林佑（人欣）望著左手腕內側的法文刺青「C'est La Vie」，這可以用兩種聲調口吻來詮釋，開心的時候用高八度嗓音說「這就是人生」，會覺得人生多麼每妙；悲傷的時後就用第八度的聲音告訴自己「這，就是人生」，感受到人生的無常。

林佑（人欣）說，「這句話和配音一樣，聲音和生命是重複交疊也是各自展開」，不同聲線就能給不同角色不同生命，這也是她樂在其中的原因。1050918

(中央社)