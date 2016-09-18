艾美獎得主將揭曉 權力遊戲有望破紀錄

我要評比

描寫戰火與勇氣的奇幻史詩巨作「冰與火之歌：權力遊戲」明天有望拿下多個獎項，成為艾美獎史上最成功的戲劇節目。艾美獎素有電視奧斯卡金像獎之稱。

法新社報導，美國有線頻道HBO推出的「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones），上週已在主要頒發給幕後工作人員的創意藝術艾美獎（Creative Arts Emmys）拿下9個獎項，該劇播出至今已累積35座艾美獎（Emmy Awards），比任何戲劇類影集都要多，

艾美獎主要獎項明天將在洛杉磯頒發。專家預測，「權力遊戲」將超越長壽喜劇「歡樂一家親」（Frasier）的37座艾美獎獎項成績。

這部長篇冒險影集描寫貴族家族間爭奪「鐵王座」的故事，根據彙整專家得獎預測的網站Gold Derby，「權力遊戲」是各界看好勇奪最佳戲劇獎項的熱門影集。

而在最佳男配角、最佳女配角與最佳導演獎項方面，「權力遊戲」也居領先地位；而最佳編劇獎項則是緊追在以資安為主題的「駭客軍團」（Mr Robot）之後。

若獲獎結果如上述預測，「權力遊戲」將成為艾美獎1949年首次舉行頒獎典禮以來，獲獎最多的敘事影集。

美國娛樂雜誌「綜藝」（Variety）總編柏恩鮑姆（Debra Birnbaum）告訴法新社：「我認為『權力遊戲』會是艾美獎的大贏家。」

「這部影集在5個入圍類別中，至少會抱回3座獎，並且打破紀錄。」

歷年來，包括非戲劇類在內的艾美獎贏家名單中，美國國家廣播公司（NBC）喜劇小品節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）奪獎數最多，共44獎。（譯者：中央社廖禹揚）1050918

(中央社)