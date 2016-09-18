里約帕運 陸舉重選手劉磊任閉幕掌旗官
里約帕拉林匹克運動會當地時間18日晚間將舉行閉幕典禮。中國大陸帕運代表團17日公布，本屆帕運實現舉重三連霸的選手劉磊屆時將擔任大陸代表團的掌旗官。
新華社報導，劉磊獲知將出任閉幕掌旗官後說「很意外」，還表示自己「可能只是比較幸運而已」。他表示，對擔任掌旗官感到非常榮幸，也非常高興。
劉磊是山東棗莊人，1988年出生的他自小因小兒麻痺導致下肢行動不便。2003年，他開始參加舉重訓練，2004年進入山東省隊，一度因技術動作尚需雕琢而被調到田徑隊投擲組，最終仍回到舉重賽場。
劉磊2005年參加大陸全國殘疾人舉重錦標賽，自此共打破1次全大陸紀錄、3次世界青年紀錄、6次世界紀錄。
本屆帕運，劉磊在男子舉重72公斤級比賽中奪得金牌，實現北京、倫敦與里約帕運三連冠。
在里約帕運開幕典禮上，擔任中國大陸代表團掌旗官的是女子輪椅擊劍選手榮靜。大陸代表團官員說，開幕典禮旗手美麗端莊，展示中國形象，閉幕典禮旗手則展現中國力量。1050918
(中央社)
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