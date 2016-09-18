陳子豪滿貫彈 象隊6局大幅領先獅隊

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統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，6局下，中信兄弟陳子豪（見圖）敲出右外野方向滿貫全壘打。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場，舉行雙重賽，6局下，中信兄弟陳子豪（見圖）敲出右外野方向滿貫全壘打。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日舉行雙重賽，6局下，中信兄弟陳子豪（中）敲出右外野方向滿貫全壘打，陳子豪開心跑回本壘，接受隊友們擊掌祝賀。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日舉行雙重賽，6局下，中信兄弟陳子豪（右）敲出右外野方向滿貫全壘打，陳子豪開心跑回本壘，接受隊友們擊掌祝賀。（劉宗龍攝）

中職中信兄弟今（18）日在新莊球場與統一獅隊進行「雙重賽」，午場兩隊以全壘打互轟，中信兄弟許基宏揮出3分炮逆轉獅隊、陳子豪補上滿貫全壘打，打完前6局中信兄弟10比3領先獅隊。

獅隊先發投手潘威倫投5.1局被打9安打、失7分，接手的王玉譜投0.2局失3分；中信兄弟洋投伍鐸先發6局被打7安打、失3分。

2局上，獅隊唐肇廷、潘彥廷連續安打上壘，接著第9棒羅國龍敲出左外野帶有3打點的全壘打，獅隊3比0領先中信兄弟。

不過，3局下，中信兄弟開始反撲，吳東融、張正偉、陳子豪與彭政閔連續4支安打，搶回2分，隨後許基宏補上3分炮，中信兄弟5比3逆轉獅隊。

6局下，中信兄弟鄭達鴻的游擊滾地球造成獅隊潘彥廷接球失誤，二、三壘有人，此時，中信兄弟啟動代打、獅隊換投王玉譜，周思齊揮出「德州安打」，中信兄弟得分，陳子豪轟出滿貫彈，中信兄弟取得10比3領先。

(中時電子報)