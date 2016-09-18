紐約迎聯大正加緊維安 週末夜爆驚恐
紐約切爾西區昨晚發生蓄意爆炸事件，紐約一週前才舉行911恐攻15週年紀念活動，2天後預計舉行聯合國大會，曼哈頓幾個地區正加強嚴格安全措施。
根據法新社，切爾西（Chelsea）這起爆炸約晚間8時30分發生在西23街，事發區有眾多酒吧、餐廳和豪華公寓，週末時通常人來人往。
共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在科羅拉多泉（Colorado Springs）得知新聞後搶著說「紐約有炸彈爆炸」。他說：「我們最好硬起來，最好變得非常、非常強硬。」
他的對手民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）反駁說：「我想較明智的作法是，等到有資訊再做出結論。」
警方在27街調查據報的第2起裝置時，紐約市長白斯豪（Bill de Blasio）表示，目前所知無關恐攻，試圖安撫紐約840萬居民。
他說：「目前沒有來自恐怖組織，對紐約市明確和可信的威脅。」
法新社記者見到犯罪現場有大批警力，聯邦調查局（FBI）和反恐小隊也抵達現場，空中並有警用直升機盤旋，警笛也響個不停。目前己知有29人因玻璃和金屬碎片受不同程度的割傷或擦傷。
紐約地方電視台NY1分享的照片顯示，爆炸導致門廊滿是碎裂的玻璃。美國有線電視新聞網（CNN）和美國廣播公司（ABC）報導，27街找到1個似是壓力鍋的裝置。（譯者：中央社羅苑韶）1050918
(中央社)
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